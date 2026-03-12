Delitti

Smembrato e ritrovato in un campo da golf

Chi era davvero Nikko John Doe?

Foto di Marylin Chignet Marylin Chignet12 Marzo 2026
Negli ultimi anni alcuni casi di persone mai identificate hanno continuato a inquietare investigatori e appassionati di cronaca nera. Tra questi c’è la storia di Nikko John Doe, un mistero che per molto tempo ha lasciato senza risposta una domanda fondamentale: chi era davvero quell’uomo?

Il caso di Maddie McCann, rapita in Portogallo durante una vacanza con la famiglia – VIDEO

Il caso di Nikko John Doe riguarda un giovane uomo trovato morto in circostanze misteriose. Quando il corpo venne scoperto, gli investigatori si trovarono davanti a un problema immediato: non c’erano documenti, nessun oggetto che potesse rivelare la sua identità e nessuna denuncia di scomparsa che corrispondesse perfettamente alla vittima.

Per questo motivo venne registrato come “John Doe”, il termine utilizzato negli Stati Uniti per indicare una persona deceduta la cui identità rimane sconosciuta.

Gli investigatori analizzarono ogni dettaglio disponibile: caratteristiche fisiche, possibili segni distintivi e ricostruzioni facciali. I dati vennero inseriti nei database delle persone scomparse nel tentativo di trovare una corrispondenza. Nonostante gli sforzi e le numerose segnalazioni arrivate nel corso degli anni, il caso rimase avvolto nel mistero per molto tempo.

Le indagini su casi come questo dimostrano quanto sia difficile, a volte, restituire un nome a una vittima. Senza identità, molte storie rimangono incomplete e le famiglie di eventuali scomparsi continuano a cercare risposte.

Nel video di Marylin Chignet – Criminal Investigation viene ricostruita la vicenda di Nikko John Doe, con i dettagli del ritrovamento, le ipotesi investigative e gli elementi che rendono questo caso uno dei più inquietanti tra quelli legati alle vittime senza nome.

Se vuoi approfondire tutta la storia, puoi guardare il video completo qui:

Il caso inquietante di Nikko John Doe

Molti casi di scomparsa e di identità sconosciute continuano ancora oggi a sollevare interrogativi. Alcuni, come quello di Nikko John Doe, restano senza risposta per anni, alimentando nuove indagini e nuove teorie.

Se ti interessano altri misteri della cronaca internazionale, puoi approfondire anche questi casi:

“The castration murders”

Il mistero della scomparsa di Amy Bradley durante una crociera nei Caraibi

Questi casi, insieme alla scomparsa di Madeleine McCann, dimostrano quanto alcune vicende possano rimanere irrisolte per anni, continuando a generare domande e nuove piste investigative.

