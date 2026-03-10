Emma Marrone e Rkomi vanno già forte, con “Vacci Piano”, il loro brano che spacca

“Vacci Piano”è il
nuovo singolo di Emma e Rkomi, è un bel pezzo, ed è prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, composto da Juli ed Emma Marrone, e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro (reduce dal festival di Sanremo). Il brano rappresenta un vero e proprio incontro tra due mondi: la Marrone in formato Rock con la sua voce che graffia. E Rkomi, bravo a pescare dalla sua vocazione rap per poi sfumare nella melodia.
Presentato in anteprima nella puntata di Amici dell’8 marzo, “Vacci Piano” (in uscita venerdì 13 marzo) già spacca e racconta la difficoltà di accettare la fine di un amore che non fa più stare bene e arriva in un momento di evoluzione artistica per Emma, bravissima, squarciante negli ultimi mesi nello sperimentare nuove strade artistiche.
Stefano Mauri