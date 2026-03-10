MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone e Rkomi vanno già forte, con “Vacci Piano”, il loro brano che spacca

Il 2026 per Emma sarà uno straordinario anno di e in musica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Marzo 2026
67
“Vacci Piano”è il 

nuovo singolo di Emma e Rkomi, è un bel pezzo, ed è prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, composto da Juli ed Emma Marrone, e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro (reduce dal festival di Sanremo). Il brano rappresenta un vero e proprio incontro tra due mondi: la Marrone in formato Rock con la sua voce che graffia. E Rkomi, bravo a pescare dalla sua vocazione rap per poi sfumare nella melodia.

Presentato in anteprima nella puntata di Amici dell’8 marzo, Vacci Piano” (in uscita venerdì 13 marzo) già spacca e racconta la difficoltà di accettare la fine di un amore che non fa più stare bene e arriva in un momento di evoluzione artistica per Emma, bravissima, squarciante negli ultimi mesi nello sperimentare nuove strade artistiche.

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
