Chiara Ferragni sta riscoprendo il bello di essere innamorata? Sembra di si’ e si merita tanta serenità

L’imprenditrice di Cremona sta passando, finalmente, un bel momento

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Marzo 2026
Il settimanale Chi lancia un nuovo scoop. Già, il magazine sussurra che Chiara Ferragni starebbe frequentando Jose Hernandez, manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale che si occupa di pneumatici.

Il settimanale diretto da Massimo Borgnis, pubblica le prime foto della nuova coppia mentre passeggia in un parco di Milano con il cane Paloma e incontra la mamma della Ferragni, Marina Di Guardo. C’è anche un bacio che conferma la relazione. Lanciata nella sua risalita imprenditoriale,  Chiara Ferragni da Cremona si merita un nuovo amore. Ah ricordate? Giusto lo scorso mese di dicembre, l’imprenditrice cremonese, con amici, parti’ proprio per un bel viaggio in Colombia.

Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
