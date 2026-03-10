Chiara Ferragni sta riscoprendo il bello di essere innamorata? Sembra di si’ e si merita tanta serenità

Il settimanale Chi lancia un nuovo scoop. Già, il magazine sussurra che Chiara Ferragni starebbe frequentando Jose Hernandez, manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale che si occupa di pneumatici.
Il settimanale diretto da Massimo Borgnis, pubblica le prime foto della nuova coppia mentre passeggia in un parco di Milano con il cane Paloma e incontra la mamma della Ferragni, Marina Di Guardo. C’è anche un bacio che conferma la relazione. Lanciata nella sua risalita imprenditoriale, Chiara Ferragni da Cremona si merita un nuovo amore. Ah ricordate? Giusto lo scorso mese di dicembre, l’imprenditrice cremonese, con amici, parti’ proprio per un bel viaggio in Colombia.
Stefania Mauri
