Sarah Toscano e i dubbi come parte del percorso per andare lontano. La giovane artista lascia sempre il segno

Dai primi passi ad Amici, passando al suo grande debutto, con “Amarcord”, a Sanremo 2025, Sarah Toscano: cantante e oggi pure attrice, beh non ha sbagliato un colpo. E lo scorso mese di gennaio, la giovane e lanciata artista lombarda ha pure tenuto un discorso all’ONU a migliaia di ragazzi per raccontare il suo percorso. Eccone qualche passaggio: “Non sono qui perché ho capito tutto. Sono qui perché sto ancora cercando di capire chi sono”.

Questo, il suo debutto, sul palco delle Nazioni Unite, ospite speciale del progetto Muner al Palazzo di Vetro a New York, dove, appunto Sarah Toscano, ragazza in gamba con la testa sulle spalle, ha condiviso un messaggio semplice ma potente: “I dubbi non sono un limite, sono parte del percorso. Imparare ad ascoltare se stessi è il primo passo per trovare la propria voce” ha sottolineato la cantautrice, trionfatrice alla ventitreesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Parole da Chapeau!

Stefano Mauri