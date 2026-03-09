Notizie flashSocial Starsocietà

Sarah Toscano e i dubbi come parte del percorso per andare lontano. La giovane artista lascia sempre il segno

Cantautrice e attrice, la talentuosa Sarah ha una voce che lascia il segno

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Marzo 2026
Dai primi passi ad Amici, passando al suo grande debutto, con “Amarcord”, a Sanremo 2025, Sarah Toscano: cantante e oggi pure attrice, beh non ha sbagliato un colpo. E lo scorso mese di gennaio, la giovane e lanciata artista lombarda ha pure tenuto un discorso all’ONU a migliaia di ragazzi per raccontare il suo percorso. Eccone qualche passaggio: “Non sono qui perché ho capito tutto. Sono qui perché sto ancora cercando di capire chi sono”.

Questo, il suo debutto, sul palco delle Nazioni Unite, ospite speciale del progetto Muner al Palazzo di Vetro a New York, dove, appunto Sarah Toscano, ragazza in gamba con la testa sulle spalle, ha condiviso un messaggio semplice ma potente: “I dubbi non sono un limite, sono parte del percorso. Imparare ad ascoltare se stessi è il primo passo per trovare la propria voce” ha sottolineato la cantautrice, trionfatrice alla ventitreesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Parole da Chapeau!

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Marzo 2026
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
