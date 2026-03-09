MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Anna Tatangelo, nuovamente in tour da Crema, al Teatro San Domenico: faro della Musica Pop Italiana

L'artista, neo mamma, ha annunciato la dato Zero dei suoi concerti estivi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Marzo 2026
Anna Tatangelo

 nelle scorse settimane aveva rimandato tutti i suoi impegni artistici,  scelta coraggiosa per permetterle al meglio di fare la mamma della neonata, arrivata lo scorso gennaio, Anna Beatrice. Notizia però freschissima, l’artista ha annunciata la data zero del suo prossimo tour estivo: Tatangeles.

Già, Anna Tatangelo ripartirà dal teatro San Domenico: punto di riferimento della musica pop italiana, martedì 26 maggio. Dopo l’estate poi l’artista recupererà le date rimandate causa maternità e chissà, magari, dopo il suo singolo “Inferno”, pubblicato lo scorso 16 maggio 2025, a breve arriverà pure il nuovo atteso album di Anna.

 

