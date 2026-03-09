Anna Tatangelo, nuovamente in tour da Crema, al Teatro San Domenico: faro della Musica Pop Italiana

nelle scorse settimane aveva rimandato tutti i suoi impegni artistici, scelta coraggiosa per permetterle al meglio di fare la mamma della neonata, arrivata lo scorso gennaio, Anna Beatrice. Notizia però freschissima, l’artista ha annunciata la data zero del suo prossimo tour estivo: Tatangeles.
Già, Anna Tatangelo ripartirà dal teatro San Domenico: punto di riferimento della musica pop italiana, martedì 26 maggio. Dopo l’estate poi l’artista recupererà le date rimandate causa maternità e chissà, magari, dopo il suo singolo “Inferno”, pubblicato lo scorso 16 maggio 2025, a breve arriverà pure il nuovo atteso album di Anna.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.