“Vacci piano” di Emma Marrone e Rkomi e’ una bella canzone. Spacca già

Eh già, reduce da un bel Festival di Sanremo, Tredici Pietro, nella fattispecie in veste augurale, sarà su tutte le piattaforme digitali e in radio per la collaborazione in ‘Vacci Piano’ con Emma e Rkomi da venerdì prossimo 13 marzo. In questo brano le voci dei due cantanti italiani si fondono in una ballad unica che racconta della rabbia e del dolore che si prova nel mettere fine ad un amore che non fa più star bene.



Prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, ‘Vacci Piano’ è stato composto da Juli ed Emma, e scritto da Emma Marrone con Rkomi e, appunto, da Tredici Pietro. Insomma, Carlo Conti, giustamente la avrebbe voluta fortemente tra o cantanti in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ma Emma Marrone, alle prese con nuove canzoni da creare, a questo giro gli ha risposto: no grazie. E ora è pronta a uscire con una nuova canzone. Ah … Emma è Rkomi hanno presentato il loro nuovo e atteso brano, domenica 8 marzo nella trasmissione “Amici”: e hanno spaccato.

Stefano Mauri