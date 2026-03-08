MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

“Vacci piano” di Emma Marrone e Rkomi e’ una bella canzone. Spacca già

I due cantanti hanno presentato, in anteprima da “Amici”, la loro hit

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Marzo 2026
66
blank

Eh già, reduce da un bel Festival di Sanremo, Tredici Pietro, nella fattispecie in veste augurale, sarà su tutte le piattaforme digitali e in radio per la collaborazione in ‘Vacci Piano’ con Emma e Rkomi da venerdì prossimo 13 marzo. In questo brano le voci dei due cantanti italiani si fondono in una ballad unica che racconta della rabbia e del dolore che si prova nel mettere fine ad un amore che non fa più star bene.
blank

Prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, ‘Vacci Piano’ è stato composto da Juli ed Emma, e scritto da Emma Marrone  con Rkomi e, appunto, da Tredici Pietro. Insomma, Carlo Conti, giustamente la avrebbe voluta fortemente tra o cantanti in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ma Emma Marrone, alle prese con nuove canzoni da creare, a questo giro gli ha risposto: no grazie. E ora è pronta a uscire con una nuova canzone. Ah … Emma è Rkomi hanno presentato il loro nuovo e atteso brano, domenica 8 marzo nella trasmissione “Amici”: e hanno spaccato.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
amici Emma emma marrone rkomi Vacci piano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Marzo 2026
66
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie