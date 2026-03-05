In arrivo “Vacci piano”, il nuovo brano di Emma Marrone e Rkomi. Il 2026 sarà l’anno a tutta musici di Emma

Ci siamo: “Vacci piano” è il titolo del singolo che vede collaborare per la prima volta Emma Marrone e Rkomi, il brano sarà disponibile da venerdì 13 marzo… “racconta della rabbia e del dolore che si prova nel mettere fine ad un amore che non fa più star bene”. La produzione porta la firma di Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti. La canzone è stata composta da Juli ed Emma, e scritto dalla stessa cantautrice salentina con Rkomi e Tredici Pietro. Ah, via Instagram, Emma Marrone, sul suo canale dedicato è tornata a interagire coi suoi fan.

Ecco il messaggio: “Sono passata per un saluto al volo. Dietro il mio “silenzio” si nasconde un grande lavoro, idee .. canzoni .. vita .. mi mancate .. ma posso assicurarvi che passeremo molto tempo insieme .. torneremo a scambiarciamore a profusione!! È un periodo intenso .. ma ho imparato che il tempo e l’attesa sono necessari .. Desidero essere sicura al 100% Preferisco essere pronta per me e per voi .. senza farmi sopraffare dalla “FOMO”. La musica é e resterà sempre una traccia indelebile.. non voglio fare scarabocchi Mi mancate molto pezzettini. Ma vi prometto cose belle. Vi leggo.. vi osservo .. comportatevi bene .. sempre!”

Stefano Mauri