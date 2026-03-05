MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

In arrivo “Vacci piano”, il nuovo brano di Emma Marrone e Rkomi. Il 2026 sarà l’anno a tutta musici di Emma

L'artista salentina ai suoi fan: "Periodo intenso. L'attesa è necessaria"

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Marzo 2026
74
blank

Ci siamo: “Vacci piano” è il titolo del singolo che vede collaborare per la prima volta Emma Marrone e Rkomi, il brano sarà disponibile da venerdì 13 marzo… “racconta della rabbia e del dolore che si prova nel mettere fine ad un amore che non fa più star bene”. La produzione porta la firma di Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti. La canzone è stata composta da Juli ed Emma, e scritto dalla stessa cantautrice salentina con Rkomi e Tredici Pietro. Ah, via Instagram, Emma Marrone, sul suo canale dedicato è tornata a interagire coi suoi fan.

blank

Ecco il messaggio:  “Sono passata per un saluto al volo. Dietro il mio “silenzio” si nasconde un grande lavoro, idee .. canzoni .. vita .. mi mancate .. ma posso assicurarvi che passeremo molto tempo insieme .. torneremo a scambiarciamore a profusione!! È un periodo intenso .. ma ho imparato che il tempo e l’attesa sono necessari .. Desidero essere sicura al 100% Preferisco essere pronta per me e per voi .. senza farmi sopraffare dalla “FOMO”. La musica é e resterà sempre una traccia indelebile.. non voglio fare scarabocchi Mi mancate molto pezzettini. Ma vi prometto cose belle. Vi leggo.. vi osservo .. comportatevi bene .. sempre!”

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Emma emma marrone rkomi Vacci piano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Marzo 2026
74
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie