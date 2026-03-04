Tre grandi italiane del fare alla sfilata di Stella McCartney: Chiara Ferragni, Veronica Ferraro e Annalisa

Stella Nina McCartney è una stilista inglese, seconda figlia dell’ex componente dei Beatles Paul McCartney e della sua prima moglie Linda e ha presentato la sua nuova linea a Parigi. Special guest, alla sua sfilata si sono viste tre grandi italiane: le amiche influencer Chiara Ferragni e Veronica Ferraro, insieme alla cantante Annalisa.



Ricordate il mito della “pizza che si auto generava”, un grande classico della Ferragni? Tutto era nato nel 2018 in una pizzeria sul lago di Como quando, in compagnia della sorella Valentina, aveva pubblicato la foto mentre aveva una fetta di mentre aveva una fetta di pizza in mano nonostante quella nel piatto fosse ancora intera. Nei commenti era uscito di tutto – meme e accuse di editing o trucchi fotografici – e la foto, come ha ricordato il sito internet di arde, era diventata virale.

Lei negli anni a seguire ci ha scherzato su diverse volte, autocitandosi e riproponendo lei stessa la foto nelle versioni più diverse. Ora ha preferito scegliere una fetta singola, spuntata, mezzo a foto di sfilate e tanti scatti in cui la Ferragni sorride felice di fronte ai cartelloni pubblicitari con le sue foto da testimonial del brand Guess, attraverso un’immagine in cui mangia una fetta di pizza. E sorriso beffardo, ovviamente, dice più di mille parole.

Stefano Mauri