Tre grandi italiane del fare alla sfilata di Stella McCartney: Chiara Ferragni, Veronica Ferraro e Annalisa

E via social, l’imprenditrice di Cremona riporta in auge, a modo suo, il rito della pizza

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Marzo 2026
Stella Nina McCartney è una stilista inglese, seconda figlia dell’ex componente dei Beatles Paul McCartney e della sua prima moglie Linda e ha presentato la sua nuova linea a Parigi. Special guest, alla sua sfilata si sono viste tre grandi italiane: le amiche influencer Chiara Ferragni e Veronica Ferraro, insieme alla cantante Annalisa.
Ricordate il mito della “pizza che si auto generava”, un grande classico della Ferragni? Tutto era nato nel 2018 in una pizzeria sul lago di Como quando, in compagnia della sorella Valentina, aveva pubblicato la foto mentre aveva una fetta di mentre aveva una fetta di pizza in mano nonostante quella nel piatto fosse ancora intera. Nei commenti era uscito di tutto – meme e accuse di editing o trucchi fotografici – e la foto, come ha ricordato il sito internet di arde, era diventata virale.

Lei negli anni a seguire ci ha scherzato su diverse volte, autocitandosi e riproponendo lei stessa la foto nelle versioni più diverse. Ora ha preferito scegliere una fetta singola, spuntata, mezzo a foto di sfilate e tanti scatti in cui la Ferragni sorride felice di fronte ai cartelloni pubblicitari con le sue foto da testimonial del brand Guess, attraverso un’immagine in cui mangia una fetta di pizza. E sorriso beffardo, ovviamente, dice più di mille parole.

Stefano Mauri 

Tag
Annalisa Chiara Ferragni Stella McCartney Veronica Ferraro
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
