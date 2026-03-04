MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Fedez e Marzo Masini meritavano di vincere il Festival di Sanremo. Il loro brano “Il male necessario” è tanta roba

Il rapper, accanto alla fidanzata Giulia Honegger sembra più sereno

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Marzo 2026
66
blank

Come hanno scritto sul magazine On Line Leggo, erano i favoriti del Festival, ma alla fine Fedez e Masini si sono dovuti accontentare del premio per il miglior testo e il quinto posto in classifica. E… il sodalizio artistico del duo che ha partecipato a Sanremo 2026 con Il male necessario continuerà. Ed è giusto così poiché il loro brano sanremese è tanta roba e avrebbe meritato di vincere.

blank

Ah … Marco Masini e Fedez, a modo loro, hanno animato la puntata festivaliera di Domenica In: “Marco mi ha insegnato tanto. Ha una calma serafica pazzesca, riesce a stemperare la tensione parlando solo di Fiorentina”, ha detto da Mara Venier Fedez che poi ha proseguito: “Ho incontrato anche il direttore sportivo della Viola. So tutto della squadra. Una sera mi ha detto che era teso solo perché dovevamo cantare bene per Paratici. A proposito, il rapporto sentimentale tra Fedez e la fidanzata Giulia Honegger, (i due erano inseparabili a Sanremo), va fortissimo. E Maurizio è il loro nuovo cagnolino.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
fedez Giulia Honegger Il male necessario marco masini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Marzo 2026
66
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie