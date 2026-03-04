Fedez e Marzo Masini meritavano di vincere il Festival di Sanremo. Il loro brano “Il male necessario” è tanta roba

Come hanno scritto sul magazine On Line Leggo, erano i favoriti del Festival, ma alla fine Fedez e Masini si sono dovuti accontentare del premio per il miglior testo e il quinto posto in classifica. E… il sodalizio artistico del duo che ha partecipato a Sanremo 2026 con Il male necessario continuerà. Ed è giusto così poiché il loro brano sanremese è tanta roba e avrebbe meritato di vincere.

Ah … Marco Masini e Fedez, a modo loro, hanno animato la puntata festivaliera di Domenica In: “Marco mi ha insegnato tanto. Ha una calma serafica pazzesca, riesce a stemperare la tensione parlando solo di Fiorentina”, ha detto da Mara Venier Fedez che poi ha proseguito: “Ho incontrato anche il direttore sportivo della Viola. So tutto della squadra. Una sera mi ha detto che era teso solo perché dovevamo cantare bene per Paratici”. A proposito, il rapporto sentimentale tra Fedez e la fidanzata Giulia Honegger, (i due erano inseparabili a Sanremo), va fortissimo. E Maurizio è il loro nuovo cagnolino.

Stefano Mauri