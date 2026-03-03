Annalisa è la vera Pop Star italiana, ed è apprezzata pure dall’artista coreano DOE.

Il K-Pop, quindi la musica, ma anche la cultura sudcoreana in senso ampio è sempre più influente anche nel nostro paese, come hanno giustamente riportato quelli di “Billboard Italia”, On Line. Così: dalla moda al beauty, passando per la tecnologia e gli stili musicali, nei giorni scorsi hanno caratterizzato il Milan Loves Seoul – evento parte integrante del calendario della Milano Fashion Week.

Gli ospiti di quest’anno – fra sfilate ed esibizioni dal vivo – sono stati Gaho, Park Woojin degli AB6IX, Steve e Hyungseok degli YOUNITE e DOE (noto anche come AWURA). All’evento live “DAPARTY” del 1° marzo all’Hollywood, DOE ha cantato due suoi brani già conosciuti (Dancing in the Moonlight e Diva) ma anche alcuni inediti. E alla domanda se ci sono artisti italiani con cui gli piacerebbe collaborare, non ha dubbi: “Nel 2023 feci un tour promozionale per Dancing in the Moonlight e passai da Rimini. C’era una canzone che girava parecchio e che mi piaceva molto. Così chiesi ai miei collaboratori di chi si trattasse: era Annalisa, la canzone era Mon Amour. Ne sono rimasto ossessionato per mesi, la cantavo anche sotto la doccia! Per cui, se dovessi scegliere qualcuno con cui collaborare in Italia, direi Annalisa”.

A proposito, l’artista ligure recentemente ha pure partecipato al Carnevale di Venezia. E ha documentato foto e pathos, via social, accompagnando le frasi alla scritta: “Esibizionista”.

