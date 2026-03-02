Radiosa e lanciatissima, Chiara Ferragni ha acceso Barcellona ai Goya Awards

Radiosa, in forma strepitosa, creativa e frizzante, Chiara Ferragni, sabato scorso ha presenziato ai 40esimi Goya Awards a Barcellona; l’influencer e imprenditrice digitale cremonese interagisce e collabora con brand spagnoli come Desigual e Goa Organics, quindi mantiene un legame lavorativo con la città catalana.
Ah … Chiara Ferragni, testimonial Guess, intanto, attraverso una bella campagna pubblicitaria ad hoc, continua a “girare” tutto il mondo.
Stefano Mauri
