Radiosa e lanciatissima, Chiara Ferragni ha acceso Barcellona ai Goya Awards

E l'imprenditrice cremonese continua a girare il mondo come testimonial di un grande brand di moda

Foto di Stefano Mauri 2 Marzo 2026
Radiosa, in forma strepitosa, creativa e frizzante, Chiara Ferragni, sabato scorso ha presenziato ai 40esimi Goya Awards a Barcellona; l’influencer e imprenditrice digitale cremonese interagisce e collabora con brand spagnoli come Desigual e Goa Organics, quindi mantiene un legame lavorativo con la città catalana.

Ah … Chiara Ferragni, testimonial Guess, intanto, attraverso una bella campagna pubblicitaria ad hoc, continua a “girare” tutto il mondo.

 

