Mister Luciano Spalletti pensa sempre positivo: “Nello sport e nella vita bisogna essere fiduciosi”

Il trainer bianconero e la Juventus trovano un punto importante a ROma

Come riporta la versione On Line di Tuttosprt, Da 3-1 a 3-3: la Juve contro la Roma è riuscita a pareggiare una partita che sembrava una sconfitta annunciata. Mister Luciano Spalletti, con gli ingressi di Boga e Gatti ha trovato un punto importantissimo, fondamentale per tenere viva la corsa Champions, come lui stesso ha spiegato in sala stampa: Felice della reazione? Se si parla di reazione sì, se si vanno a vedere le ipotetiche situazioni del primo tempo non sono molto felice. Poi va fatta una valutazione obiettiva anche sul fatto che si è usciti dalla Champions in quel modo dopo 120 minuti, con tanto dolore e dispiacere.

Rimettere a posto tutte queste cose quando sei sotto di due gol diventa una montagna da scalare. I giocatori ci hanno creduto, ma siamo stati leggeri su secondo e terzo gol. e ho temuto che non sarebbe stata risolta? Quando avrai 66 anni come me, vedrai che credi sempre di recuperare, i cambi si fanno per questo. Il calcio ora è così, queste vampate di entusiasmo e giocate importanti come quelle di Yildiz, che ha fatto una splendida partita, poi ci sono Zhegrova e Boga, per cui si è sempre fiduciosi. Bisogna essere così nello sport e nella vita”.

