La giarrettiera sensualintrigante di Belen Rodriguez ha acceso la serata cover del Festival di Sanremo

Samurai Jay, nella serata delle Cover a Sanremo, alla grandissima, a modo suo ha reinterpretato, con Roy Paci il brano “Baila Morena” di Zucchero Fornaciari. E con loro ha cantato e ballato una sensuale, splendida, meravigliosa Belen Rodriguez. Ah tra l’altro, Belen: bellissima, era apparsa anche prima all’Ariston, vale a dire nella terza serata del Festival di Sanremo, per cantare con Samurai Jay, il suo pezzo sanremese “Ossessione”.
Ah … non è passata inosservata: luminosa, sexy e particolare, la giarrettiera, esibita da Belen, sulle note di “Baila Morena”, accessorio brillante, del suo outfit, caratterizzato da un lungo abito nero, aderente nella parte superiore, terminante con una gonna accesa da trasparenza e uno spacco sensualintrigante.
Stefano Mauri