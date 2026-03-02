MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

La giarrettiera sensualintrigante di Belen Rodriguez ha acceso la serata cover del Festival di Sanremo

La showgirl argentina, alla grandissima, protagonista al Teatro Ariston con Samurai Jay e il pezzo "Ossessione"

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Marzo 2026
67
belen

Samurai Jay, nella serata delle Cover a Sanremo, alla grandissima, a modo suo ha reinterpretato, con Roy Paci il brano “Baila Morena” di Zucchero Fornaciari. E con loro ha cantato e ballato una sensuale, splendida, meravigliosa Belen Rodriguez. Ah  tra l’altro, Belen: bellissima, era apparsa anche prima all’Ariston, vale a dire nella terza serata del Festival di Sanremo, per cantare con Samurai Jay, il suo pezzo sanremese “Ossessione”.

blank

Ah … non è passata inosservata: luminosa, sexy e particolare, la giarrettiera, esibita da Belen, sulle note di “Baila Morena”, accessorio brillante, del suo outfit, caratterizzato da un lungo abito nero, aderente nella parte superiore, terminante con una gonna accesa da trasparenza e uno spacco sensualintrigante.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
belen belen rodriguez Ossessione Samurai Jay sanremo
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Marzo 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie