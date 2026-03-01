Sal Da Vinci da Chapeau: e’ suo il Festival di Sanremo 2026

Eh già, forse alla fine non ci credeva nemmeno lui. Dalla tensione prima dell’annuncio, fino alla proclamazione arrivata da Carlo Conti – dopo che in gara erano rimasti solo lui e Sayf – alla incontrollabile, inaspettata, ma meritata per Sal Da Vinci, cantante napoletano che con la sua ‘Per sempre sì’ ha vinto il Festival di Sanremo 2026.
E in un’edizione po’ moscia, o meglio, poco saporita, ma comunque piacevole, il sale e’ arrivato appunto da Sal. Ah l’anno prossimo toccherà a Stefano De Martino presentare e organizzare il Festival. Al terso posato e’arrivata Ditonellapiaga. Chapeau a Sal Da Vinci, la sua melodia nazionalpopolare e’ piaciuta.
Stefano Mauri
