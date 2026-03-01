MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Sal Da Vinci da Chapeau: e’ suo il Festival di Sanremo 2026

Tra un anno, alla’Ariston sarà il turno di Stefano De Martino

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Marzo 2026
67
blank

Eh già, forse alla fine non ci credeva nemmeno lui. Dalla tensione prima dell’annuncio, fino alla proclamazione arrivata da Carlo Conti – dopo che in gara erano rimasti solo lui e Sayf – alla incontrollabile, inaspettata, ma meritata per Sal Da Vinci, cantante napoletano che con la sua ‘Per sempre sì’ ha vinto il Festival di Sanremo 2026.
blank

E in un’edizione po’ moscia, o meglio, poco saporita, ma comunque piacevole, il sale e’ arrivato appunto da Sal. Ah l’anno prossimo toccherà a Stefano De Martino presentare e organizzare il Festival. Al terso posato e’arrivata Ditonellapiaga. Chapeau a Sal Da Vinci, la sua melodia nazionalpopolare e’ piaciuta.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
classifica sanremo Sal Da Vinci sanremo
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Marzo 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie