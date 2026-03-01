MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

A Sanremo si canta, a Milano si sfila. E tante artiste, compresa Emma Marrone hanno assistito alle sfilate

Le Olimpiadi hanno dilatato i tempi. Musica e moda si sono accavallati

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Marzo 2026
A Sanremo si canta, a Milano si sfila: ecco Anna Pepe, Annalisa, Emma Marrone, Emilia Mernes e Mia Khalifa, insieme, venerdì scorso, alla sfilata di GCDS alla Milano Fashion Week.blank

Emma Marrone, tra l’altro, nei giorni scorsi, via social aveva consigliato agli artisti in gara all’Ariston, di divertirsi vivendo appieno la bella esperienza sanremese.

Questo per lei è un periodo intenso, giorni caratterizzati da tanta musica e nuove canzoni da scrivere per il nuovo album in arrivo.

