Tommaso Paradiso e gli Stadio: emozioni all’Ariston con L’Ultima Luna di Lucio Dalla (arrangi Davide Simonetta)

Tommaso Paradiso con gli Stadio, nella serata Cover del Festival di Sanremo hanno emozionato l’Ariston e le tante persone dinanzi alla televisione cantando, a modo loro, L’ultima luna, il successone del 1979, di Lucio Dalla, in una versione strepitosa.
Chapeau all’arrangiamento maiuscolo del grande autore, compositore, produttore, arrangiatore e Artigiano della Musica Italiana, Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco. Tommaso Paradiso si conferma una grande voce che sa emozionare, come la musica di Simonetta.
Stefano Mauri
