Tommaso Paradiso e gli Stadio: emozioni all’Ariston con L’Ultima Luna di Lucio Dalla (arrangi Davide Simonetta)

La serata Cover è la più emozionante del Festival di Sanremo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Febbraio 2026
Tommaso Paradiso con gli Stadio, nella serata Cover del Festival di Sanremo hanno emozionato l’Ariston e le tante persone dinanzi alla televisione cantando, a modo loro, L’ultima luna, il successone del 1979, di Lucio Dalla, in una versione strepitosa.
Chapeau all’arrangiamento maiuscolo del grande autore, compositore, produttore, arrangiatore e Artigiano della Musica Italiana, Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco. Tommaso Paradiso si conferma una grande voce che sa emozionare, come la musica di Simonetta.

Davide Simonetta lucio dalla sanremo Tommaso Paradiso
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
