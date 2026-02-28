MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Chiara Ferragni e’ tornata al centro della Milano Fashion Week

L’imprenditrice digitale di Cremona è protagonista alle sfilate milanesi

28 Febbraio 2026
Chiara Ferragni è tornata regina, nel suo regno: quello della moda. La sua è una di quelle presenze certe e costanti alle sfilate della Milano Fashion Week 2026 in corso, e c’è da ammettere che sta dando grandi soddisfazioni in fatto di stile.
Si gridiamolo: la passerella della moda milanese, a questo giro, inevitabilmente è un po’ schiacciata dal Festival di Sanremo e dalle Olimpiadi Invernali appena concluse, ma il suo richiamo è comunque forte. E Chiara Ferragni: bella, forte, luminosa, consapevole e sul pezzo: c’è ed ha emozionato anche con la cravatta per Boss. E per fortuna, nel capoluogo milanese, alla settimana della moda, c’è la Ferragni, altrimenti sai che monotonia con tutto il PopRock in auge a Sanremo, no?

