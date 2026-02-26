MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Per fortuna c’è Elettra Lamborghini a Sanremo. Tommaso Paradiso ha la ballata giusta. Fedez e Masini bene

E' un Festival che nonostante la generale monotonia, presenta qualche squillo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Febbraio 2026
82
blank

Il cantautore laziale Tommaso Paradiso , con la canzone, scritta con lui da Davide Simonetta e Davide Petrella è andato benissimo nella seconda serata sanremese, ed è risultato tra i primi 5 più votati, con la sua ballata romantica I romantici. Beneissimo pure Fedez con Marco Masini (“Male Necessario”), Lda e Aka 7even, Ermal Meta e Nayt.

blank

A proposito, così, settimana scorsa, col giornale web Cremona Sera, Davide Simonetta raccontava la sua sinergia con Tommaso Paradiso: “Con Petrella e lo stesso Tommaso ho lavorato alla sua canzone I Romantici e sono in totale, coinvolgente sintonia con Tommy, cantautore bravissimo, vero e ragazzo in gamba, sensibile che, come me, soffre e vive totalmente la musica. Ecco, ci aspettiamo di vivere, musicalmente e totalmente, con la sua canzone sincera, sentita, vissuta l’esperienza sanremese”.

blank

Entrati sul palco del Festival di Sanremo con grande felicità ma anche con il senso di responsabilità che l’Ariston impone, Fedez e Marco Masini hanno raccontato a Radio 105 cosa significa condividere un’esperienza così intensa: “In due ti dividi lo stress… e anche le cose belle per fortuna”. Ha acceso la serata, con una dichiarazione delle sue, la regina del twerk, la bravissima Elettra Lamborghini, impegnata nella campagna di smorzare i “festini bilaterali” a sanremo.

blank

E ll caso è arrivato sul palco dell’Ariston, dopo la sua second esibizione con Voilà” : “Scendo giù in pantofole col megafono e li facco smettere i festini bilaterali”. Già per fortuna che Elettra c’è. E la sua canzone, con la frase : “E allora viva viva viva la Carrà”… è già un tormentone. Chapeau a lei e agli autori, tra i quali il cremonese Edwyn Roberts.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Davide Simonetta Edwyn Roberts Elettra Lamborghini fedez Masini sanremo Tommaso Paradiso
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Febbraio 2026
82
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie