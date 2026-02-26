Per fortuna c’è Elettra Lamborghini a Sanremo. Tommaso Paradiso ha la ballata giusta. Fedez e Masini bene

Il cantautore laziale Tommaso Paradiso , con la canzone, scritta con lui da Davide Simonetta e Davide Petrella è andato benissimo nella seconda serata sanremese, ed è risultato tra i primi 5 più votati, con la sua ballata romantica I romantici. Beneissimo pure Fedez con Marco Masini (“Male Necessario”), Lda e Aka 7even, Ermal Meta e Nayt.

A proposito, così, settimana scorsa, col giornale web Cremona Sera, Davide Simonetta raccontava la sua sinergia con Tommaso Paradiso: “Con Petrella e lo stesso Tommaso ho lavorato alla sua canzone I Romantici e sono in totale, coinvolgente sintonia con Tommy, cantautore bravissimo, vero e ragazzo in gamba, sensibile che, come me, soffre e vive totalmente la musica. Ecco, ci aspettiamo di vivere, musicalmente e totalmente, con la sua canzone sincera, sentita, vissuta l’esperienza sanremese”.

Entrati sul palco del Festival di Sanremo con grande felicità ma anche con il senso di responsabilità che l’Ariston impone, Fedez e Marco Masini hanno raccontato a Radio 105 cosa significa condividere un’esperienza così intensa: “In due ti dividi lo stress… e anche le cose belle per fortuna”. Ha acceso la serata, con una dichiarazione delle sue, la regina del twerk, la bravissima Elettra Lamborghini, impegnata nella campagna di smorzare i “festini bilaterali” a sanremo.

E ll caso è arrivato sul palco dell’Ariston, dopo la sua second esibizione con Voilà” : “Scendo giù in pantofole col megafono e li facco smettere i festini bilaterali”. Già per fortuna che Elettra c’è. E la sua canzone, con la frase : “E allora viva viva viva la Carrà”… è già un tormentone. Chapeau a lei e agli autori, tra i quali il cremonese Edwyn Roberts.

Stefano Mauri