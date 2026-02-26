MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

La Milano Fashion Week tiene botta al Festival di Sanremo: Chiara Ferragni e Veronica Ferraro presenti

Amiche, colleghe e imprenditrici brillanti e sul pezzo, Chiara e Veronica lasciano sempre il segno

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Febbraio 2026
67
Nuovamente e meritatamente, volto Guess, Chiara Ferragni, gira il mondo appunto protagonista della campagna pubblicitaria del noto brand di moda. E contemporaneamente, nel capoluogo milanese, per la cronaca la sua città, alla grande è tornata ad animare il davanti e il dietro le quinte della Milano Fashion Week.

La passerella della moda milanese, a questo giro, inevitabilmente è un po’ schiacciata dal Festival di Sanremo e dalle Olimpiadi Invernali appena concluse, ma il suo richiamo è comunque forte. E Chiara Ferragni: bella, forte, luminosa, consapevole e sul pezzo: c’è e incide.

Ah … ovviamente pure Veronica Ferraro, amica e collega di Chiara da Cremona: entrambe sono imprenditrici digitali e influencer assai decisive e quotate, alla grande, sta caratterizzando questa Milano Fashion Week da Chapeau!

Stefano Mauri.    

Tag
Chiara Ferragni Milano Fashion Week sanremo Veronica Ferraro
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
