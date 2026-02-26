La Milano Fashion Week tiene botta al Festival di Sanremo: Chiara Ferragni e Veronica Ferraro presenti

Nuovamente e meritatamente, volto Guess, Chiara Ferragni, gira il mondo appunto protagonista della campagna pubblicitaria del noto brand di moda. E contemporaneamente, nel capoluogo milanese, per la cronaca la sua città, alla grande è tornata ad animare il davanti e il dietro le quinte della Milano Fashion Week.

La passerella della moda milanese, a questo giro, inevitabilmente è un po’ schiacciata dal Festival di Sanremo e dalle Olimpiadi Invernali appena concluse, ma il suo richiamo è comunque forte. E Chiara Ferragni: bella, forte, luminosa, consapevole e sul pezzo: c’è e incide.

Ah … ovviamente pure Veronica Ferraro, amica e collega di Chiara da Cremona: entrambe sono imprenditrici digitali e influencer assai decisive e quotate, alla grande, sta caratterizzando questa Milano Fashion Week da Chapeau!

Stefano Mauri.