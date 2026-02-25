Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Fedez e Marco Masini, accendono il Festival di Sanremo

Come ha giustamente ricordato la versione On Line della Gazzetta dello Sport, prima di salire sul palco dell’Ariston, intervenuto in collegamento a La Volta Buona, alla vigilia della 76ª edizione del Festival della canzone italiana, Fedez aveva smentito le voci sul terzo figlio in arrivo. “Non so chi l’abbia detto, ma non devo fare nessun annuncio”, ha dichiarato. “Mi limiterò a cantare la nostra canzone, puntiamo a fare una bella esibizione”.

Ed effettivamente, lui e Marco Masini hanno fatto il botto, classificandosi al quinto posto nella classifica della sala stampa, dietro a Ditonellapiaga, Serena Brancale, Fulminacci e Arisa. Ah, “Il Male necessario”, il loro brano è piaciuto un sacco al pubblico in sala, come la Hit della Brancale, “Qui con me”, dedicata alla mamma. Stasera nelle vesti di co conduttore ci sarà Achille Lauro è l’attesa per lui è tanta.

Stefano Mauri