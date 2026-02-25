Elettra Lamborghini, bella, elettrizzante e barocca, con Voilà ha acceso il Festival di Sanremo

“Voilà è stata scritta da Edwyn Roberts, Andrea Bonomo e Pietro Celona (in arte CELO). È un brano pop dance, con un testo in cui si raccontano notti avventurose: Mi sto evolvendo e anche la mia musica sta cambiando. Questo è uno di quei pezzi che se avessi sentito cantato da un’altra avrei detto: quanto vorrei che fosse mio. Mi è capitato con ‘Bellissima’ di Annalisa”.

Così, nei giorni scorsi, Elettra Lamborghini aveva anticipato la sua canzone sanremese, in un’intervista concessa al Corriere della Sera. E sul palco, col suo look scenografico, barocco e un’esibizione da urlo, beh, nella prima serata, Elettra Lamborghini ha spaccato. E… l compositore, autore, produttore e arrangiatore cremonese, Roberts, azzecca tutti i tormentoni.

Stefano Mauri