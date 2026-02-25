E’ stata una super Juve, svegliata da mister Luciano Spalletti, ma non è bastata per passare il turno in Champions League

Mitica, mistica, emozionante, aggressiva, eroica, agguerrita, bella, in 10 per buona parte della contesa, quindi commovente, la Juventus, a Torino contro il Galatasaray ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, ha battuto i turchi per 3 reti a 2, ma purtroppo non è riuscita a passare il turno. Fatale, il pesante Ko, per 5 a 2 dell’andata.
E adesso il focus bianconero è a Roma, per il big match di domenica prossima. E sarà importante, per la Juve di mister Luciano Spalletti, giocare all’Olimpico, ripartendo dallo Stadium. Monumentale, contro i turchi, la prova di McKennie, autore pure di un gol.
Stefano Mauri
