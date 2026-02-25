Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

E’ stata una super Juve, svegliata da mister Luciano Spalletti, ma non è bastata per passare il turno in Champions League

Adesso per i bianconeri sarà fondamentale conquistare un posto in Champions League

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Febbraio 2026
79
blank

Mitica, mistica, emozionante, aggressiva, eroica, agguerrita, bella, in 10 per buona parte della contesa, quindi commovente, la Juventus, a Torino contro il Galatasaray ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, ha battuto i turchi per 3 reti a 2, ma purtroppo non è riuscita a passare il turno. Fatale, il pesante Ko, per 5 a 2 dell’andata.
blank

E adesso il focus bianconero è a Roma, per il big match di domenica prossima. E sarà importante, per la Juve di mister Luciano Spalletti, giocare all’Olimpico, ripartendo dallo Stadium. Monumentale, contro i turchi, la prova di McKennie, autore pure di un gol.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Juve Juventus Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Febbraio 2026
79
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie