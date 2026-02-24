Fedez lancia il suo Festival di Sanremo e il suo duetto con Marco Masini. Con “Male Necessario” sono tra i favoriti

Prima del suo ritorno al Festival di Sanremo, Fedez ha affidato ai social una riflessione personale che sa di bilancio e di nuova partenza. L’artista, quest’anno salirà sul palco dell’Ariston insieme a Marco Masini e ha condiviso su Instagram il seguente messaggio in cui ripercorre le emozioni vissute dodici mesi fa, quando si preparava alla stessa sfida tra incertezze e timori: “L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo, ripetevo sempre sapete cosa succederà? Quello che deve succedere. In quel momento, racconta, l’unica certezza erano le parole e la musica. Solo quelle. E bastavano.

Spesso è il percorso a contare più della meta e solo a distanza si riesce a comprendere davvero cosa sia stato un bene o un male. I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi. Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito.

E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo. Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l’ora che succeda. Ci vediamo sul palco dell’Ariston”. Insomma, Fedez è prontissimo per il suo Sanremo, insieme a Masini.

Stefano Mauri