Fedez lancia il suo Festival di Sanremo e il suo duetto con Marco Masini. Con “Male Necessario” sono tra i favoriti

I due cantanti stanno preparando il loro debutto sanremese in gara insieme

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Febbraio 2026
Prima del suo ritorno al Festival di Sanremo, Fedez ha affidato ai social una riflessione personale che sa di bilancio e di nuova partenza. L’artista, quest’anno salirà sul palco dell’Ariston insieme a Marco Masini e ha condiviso su Instagram il seguente messaggio in cui ripercorre le emozioni vissute dodici mesi fa, quando si preparava alla stessa sfida tra incertezze e timori: “L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo, ripetevo sempre sapete cosa succederà? Quello che deve succedere. In quel momento, racconta, l’unica certezza erano le parole e la musica. Solo quelle. E bastavano.

Spesso è il percorso a contare più della meta e solo a distanza si riesce a comprendere davvero cosa sia stato un bene o un male. I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi. Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito.
E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo. Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l’ora che succeda. Ci vediamo sul palco dell’Ariston”. Insomma, Fedez è prontissimo per il suo Sanremo, insieme a Masini.

 

Stefano Mauri

Tag
fedez Male necessario marco masini sanremo
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

