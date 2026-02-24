MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone è sempre sul pezzo: “È Sanremo raga! In bocca al lupo a tutti … E divertitevi

La Regina del Pop, impegnata nella realizzazione del nuovo album, omaggia i colleghi in gara all'Ariston

“È Sanremo raga! In bocca al lupo a tutti … E divertitevi almeno quanto mi diverto io … Ahh che bei ricordi”.blank

Così postò via social, in questi giorni sanremesi, Emma Marrone, artista impegnatissima che Carlo Conti, avrebbe voluto in gara al suo Festival. Ma la Regina del Pop, impegnatissima nella realizzazione del suo nuovo album, a questo giro ha detto: no, grazie. Già sono giorni intensissimi, questi, per Emma Marrone, ma questo, ovviamente, non le impedirà di seguire la kermesse sanremese e di fare il tifo per i suoi colleghi e per la musica.

