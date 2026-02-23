Weekend sulla neve, coi figli e il padre Marco, per Chiara Ferragni: è un bel momento per lei

Eh già, bella, dinamica, creativa, impegnata e più consapevole di sé, Chiara Ferragni è più attiva che mai sul fronte professionale: da quando si è lasciata alle spalle il processo per il Pandoro Gate, sembra aver ripreso la sua vita in mano e ora non può fare a meno di godersi la ritrovata serenità. Dopo una serie di viaggi di lavoro, ora è partita alla volta delle Dolomiti per concedersi una breve vacanza rilassante in compagnia dei figli.
E con Chiara Ferragni, lo scorso weekend sulla neve, c’era pure il padre Marco. Volto della campagna pubblicitaria globale Primavera-estate 2026 di Guess, la Ferragni sta facendo il giro del mondo, appunto nella campagna pubblicitaria del brand statunitense.
Stefano Mauri
