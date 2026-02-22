Elodie, al debutto della maglia speciale della Juve con Diletta Leotta, poi bellissima a Venezia con Franceska Nuredini

La Juventus è scesa in campo, perdendo malamente, nella sfida contro il Como con una nuova quarta maglia: una divisa a strisce orizzontali bianche e nere.
Per l’evento del lancio del kit creato con Giampaolo Sgura, la società bianconera ha invitato varie celebrità, tra cui Elodie e Diletta Leotta. La cantante tra l’altro, sul settimanale Oggi è apparsa, in fotografia, fotografata con l’amica speciale, Franceska Nuredini: bravissima ballerina, nella meravigliosa, fiabesca, romantica Venezia,tra calle e luoghi incantevoli.
Stefano Mauri
