Belen Rodriguez sorpresa positiva delle prove sanremesi. Toto Cutugno ci aveva preso bene: canta benissimo

Da Dagospia… “Una nuova carriera per Belen? Enrico Melozzi, direttore d’orchestra, dopo le prove sanremesi, ha detto alla trasmissione La Volta Buona: ‘A dirigerla sarà il maestro Enzo Campagnoli, ma devo dire che Belen canta benissimo e le prove sono andate benissimo.

Sì, Belen canta da Dio, è una cantante bravissima, sarà una bellissima prova, è una showgirl/cantante molto brava’. Pochi ricordano che la showgirl incise la bella canzone Amarti é Folle, colonna sonora di Non c’è Due senza Tre, film da lei interpretato”.

E sin qui Dagospia ha ragione ma dimentica un particolare, quale? Beh Belen Rodriguez, oltre ad aver presentato, con Gianni Morandi un Festival di Sanremo, ecco all’Ariston ha pure cantato, in gara, nel 2010, in coppia con Toto Cutugno nel pezzo, bello e malinconico, “Aeroplani”. Così all’inizio di febbraio, Belen Rodriguez si era espressa in merito alla sua presenza all’Ariston: “Torno a Sanremo nella serata dei duetti, ma non come cantante… Ci sono un po’ di personaggi improbabili. Samurai Jay canta ‘Ossessione’. Possiamo dire che io ci sarò, il resto non si può dire”…

Stefano Mauri