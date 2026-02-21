Rosa Chemical torna sul bacio a Fedez. E il rapper ritorna a Sanremo con Marco Masini. I due sono i favoriti della vigilia

“Dopo Sanremo sono andato in depressione. Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato. Questo mostro nella mia vita c’è sempre stato. Il punto è che non mi sono mai curato, pensavo di non aver bisogno di chiedere aiuto. Ora mi sto curando e sto molto meglio. Avrei dovuto iniziare prima”. Così Rosa Chemical, ripreso da Adnkronos, ha racconta della malattia scoperta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo a ‘Ciao Maschio’, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1. E l’artista ha poi aggiunto: “Devo tutto ad Amadeus, al Festival: gli devo molto. Ma non ero pronto al caos mediatico che è successo dopo. Ma comunque lo rifarei, bacerei di nuovo Fedez. Se in quel momento l’ho fatto, significa che per me era giusto farlo”. E sulle polemiche che hanno coinvolto Chiara Ferragni e Fedez dopo il Festival, l’artista è netto: “Se due persone si lasciano non è per un bacio sul palco. Non mi sento assolutamente responsabile”.

A proposito martedì inizierà il Festival di Sanremo.Tra i cantanti in gara ci sarà anche Fedez. Il rapper di Rozzano torna all’Ariston per il secondo anno di fila. Dopo il quarto posto del 2025 con “Battito” il cantante milanese ritorna nella città dei fiori in coppia con Marco Masini. Insieme canteranno il brano “Male necessario”. E sono i grandi favoriti per la vittoria finale.

Stefano Mauri