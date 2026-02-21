Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

La Juve è in crisi e perde anche col Como. Mister Luciano Spalletti: “Così le partite le perdiamo”.

I bianconeri si sono squagliati come la neve al primo solo di primavera

Niente riscatto, anzi, continua il momento delicato della Juve che perde il suo quarto match nelle ultime cinque sfide. Questa volta ha perso, male, in casa contro il Como, complice sul primo dei due gol subiti, una clamorosa papera di Di Gregorio.blank

Così mister Luciano Spalletti ha fotografato il match a fine gara: “Quando vengono a mancare autorevolezza e convinzione, c’è poco da fare. Anche oggi abbiamo sbagliato una miriade di passaggi in mezzo al campo che i miei giocatori non sbagliano normalmente. Il nostro futuro e la qualificazione in Champions? Si deciderà da quello che è la nostra convinzione, i nostri avversari siamo noi stessi. Se rimettiamo a posto della cose a livello mentale e tecnico si va a giocare. Se il livello è questo, le partite le perdi e non puoi ambire ad alcun risultato”. 

