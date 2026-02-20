Sarah Toscano viaggia forte con la musica, ammira da sempre Lady Gaga e ora è pure attrice

Sarah Toscano
uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, è reduce da un grande anno in musica, ha tanta carne al fuoco e, debutterà anche come attrice su Netflix come protagonista del film “Non Abbiam Bisogno Di Parlare”.
“Ho sempre desiderato essere un’artista completa. Da sempre ammiro Lady Gaga, cantante incredibile e artista poliedrica, che sa ballare davanti a milioni di persone sui maxischermi del Super Bowl e recitare in film candidati agli Oscar. Sono affascinata da chi riesce a fare tutto in modo eccellente. Mi piace anche Zendaya, più vicino a me come età. E mi è venuta voglia di provare“. Così si è raccontata, Sarah Toscano con la redazione di Grazia.

