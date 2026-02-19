Pure Donnyel Malen, nuovo grande bomber della Roma ha scelto la cucina di Mirko Moglioni, grandissimo personal chef

Mirko Moglioni, chef coi fiocchi che da anni accende Roma, a modo suo, con la sua cucina straordinaria, visionaria, rivisitata, illuminante, ma comunque rispettosa della tradizione, beh è un po’ cremasco d’adozione, grazie all’amicizia che lo lega al grande Costantino Meloni, imprenditore, oste e patron della Trattoria La Ciminiera di Crema, l’osteria (Chapeau anche a Malvinia, pasticcera straordinaria) che ha portato i veri piatti romani, nel Granducato del Tortello. Periodicamente, Mirko arriva personalmente alla Ciminiera, il suo buon ritiro padano, per animare, con la cuoca di casa Margherita, gustose seratone romane proprio nell’accogliente locale cremasco. E quando gioca la Magica, lui e Costantino, si ritagliano, un angolo di “Ciminiera”, per assistere, via web, alle partite dei giallorossi.

Ah … Moglioni da Tivoli è pure il personal chef del calciatore romanista Devyne Rensch. E prima lo è stato di Tammy Abraham. Nella fotografia in pagina, Moglioni e Costantino Meloni sono ripresi insieme al musicologo Fabio Grasselli. Ah… news dell’ultima ora, sapete qual e’ il segreto del bomber Donnyel Malen, nuova risorsa della Roma arrivata all’ultimo calciomercato di riparazione? La cucina del Moglioni, nuovo personal chef dell’attaccante forte, versatile più Rock d’Italia.

Stefano Mauri