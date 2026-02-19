Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Pure Donnyel Malen, nuovo grande bomber della Roma ha scelto la cucina di Mirko Moglioni, grandissimo personal chef

Una curiosità? Il cuoco, romano e romanista ha il suo buon ritiro gastronomico a Crema, dall'amico oste Costantino Meloni

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Febbraio 2026
Mirko Moglioni, chef coi fiocchi che da anni accende Roma, a modo suo, con la sua cucina straordinaria, visionaria, rivisitata, illuminante, ma comunque rispettosa della tradizione, beh è un po’ cremasco d’adozione, grazie all’amicizia che lo lega al grande Costantino Meloni, imprenditore, oste e patron della Trattoria La Ciminiera di Crema, l’osteria (Chapeau anche a Malvinia, pasticcera straordinaria) che ha portato i veri piatti romani, nel Granducato del Tortello. Periodicamente, Mirko arriva personalmente alla Ciminiera, il suo buon ritiro padano,  per animare, con la cuoca di casa Margherita, gustose seratone romane proprio nell’accogliente locale cremasco. E quando gioca la Magica, lui e Costantino, si ritagliano, un angolo di “Ciminiera”, per assistere, via web, alle partite dei giallorossi.

 

Ah … Moglioni da Tivoli è pure il personal chef del calciatore romanista Devyne Rensch. E prima lo è stato di Tammy Abraham. Nella fotografia in pagina, Moglioni e Costantino Meloni sono ripresi insieme al musicologo Fabio Grasselli. Ah… news dell’ultima ora, sapete qual e’ il segreto del bomber Donnyel Malen, nuova risorsa della Roma arrivata all’ultimo calciomercato di riparazione? La cucina del Moglioni, nuovo personal chef dell’attaccante forte, versatile più Rock d’Italia.

 

Stefano Mauri 

Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
