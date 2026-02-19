Chiara Ferragni è una Donna luminosa e impegnata con la valigia sempre pronta per lavoro. E gira il mondo anche con una bella campagna pubblicitaria

Chiara Ferragni
è volata a Londra per business, studia lo spagnolo e, da testimonial del brand Guess: bellissima, rinnovata, evoluta, consapevole, sensualintrigante, gira il mondo anche attraverso immagini, foto, tabelloni pubblicitari e, una bella campagna pubblicitari.
Sono giorni intensi questi per l’imprenditrice di Cremona, impegnata nella sua ripartenza, sempre con addosso gli occhi dei tanti che non le perdonano nulla e stanno sempre a guardare quel che fa.
Sì, quella attuale è una versione, di Chiara Ferragni(luminosa Donna con la valigia) mah, forse meno social, sicuramente più mirata e matura, certamente meritevole di nuove opportunità.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.