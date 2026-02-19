Notizie flashsocietà

Chiara Ferragni è una Donna luminosa e impegnata con la valigia sempre pronta per lavoro. E gira il mondo anche con una bella campagna pubblicitaria

Appena tornata da Londra, l'imprenditrice di Cremona sta anche studiando spagnolo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Febbraio 2026
Chiara Ferragni

è volata a Londra per business, studia lo spagnolo e, da testimonial del brand Guess: bellissima, rinnovata, evoluta, consapevole, sensualintrigante, gira il mondo anche attraverso immagini, foto, tabelloni pubblicitari e, una bella campagna pubblicitari.

Sono giorni intensi questi per l’imprenditrice di Cremona, impegnata nella sua ripartenza, sempre con addosso gli occhi dei tanti che non le perdonano nulla e stanno sempre a guardare quel che fa.

Sì, quella attuale è una versione, di Chiara Ferragni(luminosa Donna con la valigia) mah, forse meno social, sicuramente più mirata e matura, certamente meritevole di nuove opportunità.

 

