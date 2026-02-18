Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Quando finirà la notte per la Juve? Mister Luciano Spalletti: “Tre passi indietro”. fanno rumore le parole di Locatelli: “Eravamo scarichi”

La Juventus esce distrutta da Istanbul. Il Galatasaray ha fatto cose turche

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Febbraio 2026
Serata quindi da incubo per la Juve di Luciano Spalletti, che esce sconfitta 5-2 in casa del Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League, come giustamente ha sottolineato la versione On Line del Corriere dello Sport. Un risultato pesantissimo che rende la qualificazione agli ottavi quasi impossibile. Ecco le parole di Spalletti nel post-partita, tra interviste e conferenza stampa: ““Cosa possiamo cambiare? Non bisogna rifare gli stessi errori che abbiamo ripetuto in queste partite, perchè abbiamo commesso delle leggerezze. Ora dobbiamo valutare perché non solo questa sera abbiamo dato la possibilità di crearci problemi.

Ora dobbiamo fare ordine e cercare di non farci segnare gol. Soprattutto in quelli dove abbiamo sbagliato dobbiamo fare qualcosa di differente. Non devo prendere giudicare nulla, ma prenderne atto. Nel finale di primo tempo aveva finito male perchè qua rischi se ti chiudi tutto dietro. Poi abbiamo sbagliato tanto e la frittatina è stata completa. Dobbiamo rendere conto alla società e ad una città. Bremer bisogna valutarlo perché potrebbe avere dei problemi. Abbiamo fatto tre passi indietro”. E fanno rumore pure le parole del capitano Locatelli: “Eravamo scarichi e non ce lo possiamo permettere. Sono tutti step di crescita che dobbiamo fare in fretta”. Già, ma quando crescerà questa Juventus?

