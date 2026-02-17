MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Prima meravigliosa testimonial del suo brand a Dubai, poi bellissima a Portofino: sì, Chiara Ferragni “spacca” alla grande

L'imprenditrice di Cremona è tornata, col suo lavoro, meritatamente al centro del villaggio

Chiara Ferragni nello scorso weekend, è volata a Portofino con i figli e qualche amico per trascorrere la festa dell’amore al mare in un posto meraviglioso e da sogno. 

 

E prima: bella, luminosa, consapevole, luminosa e rinnovata, Chiara Ferragni, era volata a Dubai per portare e lanciare il suo brand di make-up.

E per l’occasione, l’imprenditrice di Cremona ha sfoggiato un mix spettacolare di femminilità, bellezza e sicurezza in sé.

E il suo omonimo brand è sbarcato, con successo, negli Emirati Arabi. Sì, l’imprenditrice di Cremona è tornata, col suo lavoro, meritatamente al centro del villaggio 

 

