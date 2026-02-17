MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Fedez (sorprenderà all’Ariston con un lieto annuncio?) e Marco Masini, con “Male necessario” a Sanremo in pole position

Il rapper e la compagna Giulia Honegger aspettano un erede?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Febbraio 2026
67
blank

Ma è vero, come si sussurra, che Fedez annuncerà la maternità della sua compagna Giulia Honegger, (è in dolce attesa?), direttamente dal palcoscenico del Teatro Ariston al Festival di Sanremo dove sarà in gara?

blank

Mah … lo scopriremo vivendo. Intanto, i due, con una passeggiata a Brera, hanno passato un San Valentino tranquillo e… neh, sì Fedez e Giulia Honegger, sono una bella coppia. Ah … il rapper e Marco Masini, con “Male necessario”, portano a Sanremo un brano profondo che alterna rap e canzone melodica, e che dà spazio allo stile e al carisma di entrambi. E i fantastici due, sono da podio.

 

Stefano Mauri 

 

 

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
fedez Giulia Honegger Male necessario marco masini sanremo
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Febbraio 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie