Fedez (sorprenderà all’Ariston con un lieto annuncio?) e Marco Masini, con “Male necessario” a Sanremo in pole position

Ma è vero, come si sussurra, che Fedez annuncerà la maternità della sua compagna Giulia Honegger, (è in dolce attesa?), direttamente dal palcoscenico del Teatro Ariston al Festival di Sanremo dove sarà in gara?

Mah … lo scopriremo vivendo. Intanto, i due, con una passeggiata a Brera, hanno passato un San Valentino tranquillo e… neh, sì Fedez e Giulia Honegger, sono una bella coppia. Ah … il rapper e Marco Masini, con “Male necessario”, portano a Sanremo un brano profondo che alterna rap e canzone melodica, e che dà spazio allo stile e al carisma di entrambi. E i fantastici due, sono da podio.

Stefano Mauri