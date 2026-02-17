Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Cose turche a Istanbul: il Galatasaray distrugge la Juve. John Elkann quando rivedremo una Juventus vera?

Mister Luciano Spalletti è l’unico vero fuoriclasse della Vecchia Signora

Mister Luciano Spalletti è l’unico fuoriclasse della Juve, ma non è in grado di fare miracoli ed è pure col contratto a termine e la Juve: costruita male, debole, spuntata, molle, ancora una volta, quando la posta in gioco è alta, proprio come in Coppa Italia con l’Atalanta, (stavolta) in Turchia, contro il Galatasary ha perso per 5 reti a 2.
E adesso passare il turno in Champions League e arrivare quarti in campionato sarà ardua impresa. Nota a margine: l’avvento del Deus Ex Machina Damien Comolli, arrivato l’estate scorsa, sin qui ha giovato alla Juventus? No, ergo al patron John Elkann va il seguente quesito: quando rivedremo una Juve,   veramente Juve? Già, quando si faranno cose da Juventus? Ah Chapeau al Galatasaray ha fatto cose turche, ballando su quel che resta della truppa bianconera.

