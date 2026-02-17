Cose turche a Istanbul: il Galatasaray distrugge la Juve. John Elkann quando rivedremo una Juventus vera?

Mister Luciano Spalletti è l’unico fuoriclasse della Juve, ma non è in grado di fare miracoli ed è pure col contratto a termine e la Juve: costruita male, debole, spuntata, molle, ancora una volta, quando la posta in gioco è alta, proprio come in Coppa Italia con l’Atalanta, (stavolta) in Turchia, contro il Galatasary ha perso per 5 reti a 2.





E adesso passare il turno in Champions League e arrivare quarti in campionato sarà ardua impresa. Nota a margine: l’avvento del Deus Ex Machina Damien Comolli, arrivato l’estate scorsa, sin qui ha giovato alla Juventus? No, ergo al patron John Elkann va il seguente quesito: quando rivedremo una Juve, veramente Juve? Già, quando si faranno cose da Juventus? Ah Chapeau al Galatasaray ha fatto cose turche, ballando su quel che resta della truppa bianconera.

Stefano Mauri