Annalisa, “Sinceramente”… “Bellissima” (Hit straordinaria scritta con Davide Simonetta” e bravissima a “Taratata”

Annalisa

, tornata protagonista in tv, insieme ad altri big della musica italiana, nel programma Taratata da Paolo Bonolis (merita di rifare il Festival di Sanremo), più che mai ha confermato di meritarsi il titolo di… artista donna più certificata in Italia in era FIMI. Brava, bella, lanciata, ispirata, la cantautrice ligure, si è esibita, accompagnata da un corpo di ballo, e … alla grandissima ha cantato le sue hit Sinceramente ed Esibizionista, a cui ha aggiunto il brano coverizzato anche a Sanremo negli anni scorsi, Sweet dreams.

Per il sito All Music Italia, la popstar si è esibita, con naturalezza, perfezione e precisione vocale. E quando ha cantato Bellissima, meravigliosa canzone scritta con Davide Simonetta, amico e autore da tanti anni, in duetto con Giuliano Sangiorgi, beh abbiamo capito perchè in tanti, considerano questo pezzo, una delle migliori canzoni pop recenti. E la versione acustica, proposta appunto in Taratata, in duetto con Giuliano Sangiorgi, su Canale 5, beh si è rivelata una favola. Chapeau ad Annalisa.

Stefano Mauri