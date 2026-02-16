Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Mister Luciano Spalletti da confermare subito. E la voce grossa va fatta nelle sedi opportune. Forza Juventus, guarda avanti

Il trainer bianconero sta facendo un lavoro straordinario. Merita ascolto e conferma

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Febbraio 2026
“Il casino con arbitri e istituzioni non si fa in campo o nel tunnel si fa nelle sedi opportune. Sconfitta immeritata e se Spalletti avesse avuto un numero 9 decente l’avrebbe vinta anche in 10”.

Così ha scritto, sul suo editoriale sul sito sportitalia.it, il giornalista ed esperto di calciomercato Michele Criscitiello, in merito al match, infuocato dalla simulazione di Bastoni e dall’espulsione di Kalulu, Inter – Juventus. A proposito, nel post partita non è stato il mister Luciano Spalletti a commentare l’ingiusto Ko,  ma la società che ha voluto alzare la voce mandando Comolli e Chiellini a parlare.

Mentre negli studi di Sky Sport l’ex Alessandro Del Piero, con tantissima lucidità, è stato bravo a commentare il derby d’Italia comunque macchiato dalla decisione di La Penna e il mancato intervento del Var per un regolamento che deve cambiare. Intanto John Elkann, numero uno di Exor, lontano da occhi indiscreti avrebbe telefonato al presidente della Figc Gravini per manifestare le proprie perplessità. Bravo, così si fa. Detto ciò, che aspettano Damien Comolli e Giorgio Chiellini ad ufficializzare la conferma di coach Spalletti, valore aggiunto della Juventus e fuoriclasse degli allenatori italiani?

 

