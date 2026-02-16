Belen Rodriguez sarà al Festival di Sanremo. E chissà cosa farà al teatro Ariston la showgirl argentina?

Fiocchi, cuori e tanti post it con sopra parole che evocano il concetto d’amore. Così, come riportato da Leggo, Cecilia Rodriguez ha voluto celebrare il San Valentino con una cena a casa sua. Circondata non solo dall’amore della figlia Clara Isabel e del marito Ignazio Moser, ma anche dall’affetto di mamma Veronica Cozzani, di papà Gustavo e dei fratelli Belen e Jeremias.
Intanto c’è molta curiosità, intorno alla presenza all’Ariston, per la kermesse festivaliera sanremese, di Belen Rodriguez. A tal proposito, ospite recentemente da Fabio Fazio in televisione, così si è espressa la showgirl argentina: “Torno a Sanremo nella serata dei duetti, ma non come cantante… Ci sono un po’ di personaggi improbabili. Samurai Jay canta ‘Ossessione’. Possiamo dire che io ci sarò, il resto non si può dire”…
Stefano Mauri