Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Più ombre e simulazioni, che luci a San Siro. Damien Comolli e Giorgio Chiellini non ci stanno: “Ennesimo episodio contro la Juve”

Inter Juventus? Così il Var non va, servono adeguamenti alla regola

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Febbraio 2026
81
blank

Mister non ha parlato dopo l’Inter. La Juve è furibonda per l’espulsione, ingiusta, di Kalulu, dopo la simulazione di Alessandro Bastoni e dopo il Ko contro l’Inter per 3 a 2, ha mandato davanti ai microfoni delle tv i massimi rappresentanti del club, l’ad Damien Comolli e il responsabile delle strategie Giorgio Chiellini. Nessuno dei due, però ha parlato del match: “Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo, inaccettabile l’ennesimo episodio da inizio stagione contro di noi. Così non va – dice Chiellini -, non c’è un livello adeguato per una partita del genere. Questo è lo spettacolo che diamo al mondo, bisogna cambiare in fretta”.
blank

Sulla stessa lunghezza d’onda, il Ceo Damien Comolli: È una vergogna quello che è successo stasera e non può succedere mai più. È successo ancora, e ancora, e ancora e stasera è il riassunto di quello che abbiamo visto tutta la stagione. E vederlo accadere davanti agli occhi di tutto il mondo è semplicemente una vergogna”.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Damien Comolli Giorgio Chiellini Inter Juve
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Febbraio 2026
81
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie