Più ombre e simulazioni, che luci a San Siro. Damien Comolli e Giorgio Chiellini non ci stanno: “Ennesimo episodio contro la Juve”

Mister non ha parlato dopo l’Inter. La Juve è furibonda per l’espulsione, ingiusta, di Kalulu, dopo la simulazione di Alessandro Bastoni e dopo il Ko contro l’Inter per 3 a 2, ha mandato davanti ai microfoni delle tv i massimi rappresentanti del club, l’ad Damien Comolli e il responsabile delle strategie Giorgio Chiellini. Nessuno dei due, però ha parlato del match: “Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo, inaccettabile l’ennesimo episodio da inizio stagione contro di noi. Così non va – dice Chiellini -, non c’è un livello adeguato per una partita del genere. Questo è lo spettacolo che diamo al mondo, bisogna cambiare in fretta”.



Sulla stessa lunghezza d’onda, il Ceo Damien Comolli: “È una vergogna quello che è successo stasera e non può succedere mai più. È successo ancora, e ancora, e ancora e stasera è il riassunto di quello che abbiamo visto tutta la stagione. E vederlo accadere davanti agli occhi di tutto il mondo è semplicemente una vergogna”.

Stefano Mauri