Ilary Blasi presto sposa e prossima conduttrice del Grande Fratello Vip

Ilary Blasi si (ri)sposa? Risposta affermativa. E con tre semplici parole (“My Forever Valentine“) la conduttrice televisiva ha annunciato il grande passo con il suo Bastian Müller. E lo ha fatto sfoggiando sui social il meraviglio anello regalatole dal compagno durante la romantica vacanza a Parigi.

E non è la prima volta che l’imprenditore dona alla conduttrice un diamante: lo aveva già fatto nel 2023 a St. Moritz, ma anche nel maggio 2025 durante una gita sul lago di Como. E adesso è arrivata la proposta matrimoniale accettata. E prossimamente la Blasi condurrà su Canale 5 il Grande Fratello Vip.

Stefano Mauri