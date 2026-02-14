Chiara Ferragni bellissima a Dubai per il suo brand e felice al concerto di Danny Ocean

Chiara Ferragni è Grande Bellezza Italiana nel mondo e il suo marchio “Chiara Ferragni Brand” è luce che accende anche gli Emirati Arabi, più precisamente e’ disponibile e acquistabile in più beauty store di Dubai.



Alla cerimonia di lancio l’imprenditrice digitale di Cremona era ovviamente presente, e dopo aver sfoggiato un tailleur grigio dalle linee rigorose, vivacizzato soltanto da una vistosa spilla sul petto, eccola ha tirato fuori dal cilindro un look da urlo, con un lungo abito nero a collo alto e con le maniche lunghe, fino a culminare in uno spacco a dir poco vertiginoso.



E nelle vesti di testimonial del brand Guess, Chiara Ferragni sta facendo il giro del mondo, con le sue fotografie in vari angoli del mondo. Dulcis in fundo, l’imprenditrice di Cremona, lo scorso 12 febbraio,in prima fila ha assistito alla tappa milanese del tour di Danny Ocean, cantante venezuelano.

