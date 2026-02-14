Notizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Chiara Ferragni bellissima a Dubai per il suo brand e felice al concerto di Danny Ocean

L’imprenditrice di Cremona in tour per lavoro e poi si rilassa con la musica latina

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Febbraio 2026
107
blank

Chiara Ferragni è Grande Bellezza Italiana nel mondo e il suo marchio Chiara Ferragni Brand” è luce che accende anche gli Emirati Arabi, più precisamente e’ disponibile e acquistabile in più beauty store di Dubai.

blank
Alla cerimonia di lancio l’imprenditrice digitale di Cremona era ovviamente presente, e dopo aver sfoggiato un tailleur grigio dalle linee rigorose, vivacizzato soltanto da una vistosa spilla sul petto, eccola ha tirato fuori dal cilindro un look da urlo, con un lungo abito nero a collo alto e con le maniche lunghe, fino a culminare in uno spacco a dir poco vertiginoso.

blank

E nelle vesti di testimonial del brand Guess, Chiara Ferragni sta facendo il giro del mondo, con le sue fotografie in vari angoli del mondo. Dulcis in fundo, l’imprenditrice di Cremona, lo scorso 12 febbraio,in prima fila ha assistito alla tappa milanese del tour di Danny Ocean, cantante venezuelano.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Chiara Ferragni Danny Ocean Dubai
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Febbraio 2026
107
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie