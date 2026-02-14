Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Alessandro Bastoni simula, l’arbitro ci casca, la Juve (non perfetta) perde a San Siro con l’Inter

I bianconeri in dieci per quasi tutto il secondo posto, i nerazzurri vincono

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Febbraio 2026
Inter e Juventus non è stata una partita banale anche stavolta e l’espulsione, ingiusta, del difensore bianconero Kalulu, con annessa simulazione e relativa esultanza del nerazzurro Alessandro  Bastoni, probabilmente ha rovinato i piani di mister Luciano Spalletti.
Detto ciò , questa Juve, nonostante un meraviglioso allenatore, fa fatica, con David che non tira mai in porta, Koopmeiners sempre più ectoplasma e Di Gregorio non sempre sicuro. Ah … l’Inter, comunque più forte, a San Siro ha battuto i bianconeri per 3 reti a 2.

Stefano Mauri

Alessandro Bastoni Inter Juve Juventus
