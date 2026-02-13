MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Il rapper francese Lacrim, ama la musica di Emma e i due insieme hanno creato e cantato I Know What You Want

Emma Marrone ha acceso alla grande Taratata, lo show musicale di Paolo Bonolis

Stefano Mauri13 Febbraio 2026
67
Come ha detto il conduttore Paolo Bonolis, Emma Marrone ha interpretato alla grandissima lo spirito di Taratata, il suo  programma musicale, protagonista del lunedì sera su Canale 5. A proposito in “Cipriani”, il nuovo album del rapper francese Lacrim, (il nome d’arte di Karim Zenoud), uscito lo scorso 6 febbraio, c’è pure il featuring con l’artista salentina.

E questo è, nel merito, il pensiero di Lacrim: Amo la musica di Emma, ma non sapevo cosa potessimo fare insieme finché non siamo entrati in studio. Un’ora prima ero stressatissimo, poi ci siamo incontrati, abbiamo mangiato insieme, parlato mezz’ora e abbiamo capito che quella era esattamente la canzone che dovevamo fare”. Ah… la collaborazione tra Emma Marrone e il rapper francese Lacrim è legata al brano “I Know What You Want“. Ed è una bella canzone.

 

Stefano Mauri

Emma emma marrone I Know What You Want Lacrim
Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
