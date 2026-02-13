Il rapper francese Lacrim, ama la musica di Emma e i due insieme hanno creato e cantato I Know What You Want

Come ha detto il conduttore Paolo Bonolis, Emma Marrone ha interpretato alla grandissima lo spirito di Taratata, il suo programma musicale, protagonista del lunedì sera su Canale 5. A proposito in “Cipriani”, il nuovo album del rapper francese Lacrim, (il nome d’arte di Karim Zenoud), uscito lo scorso 6 febbraio, c’è pure il featuring con l’artista salentina.

E questo è, nel merito, il pensiero di Lacrim: “Amo la musica di Emma, ma non sapevo cosa potessimo fare insieme finché non siamo entrati in studio. Un’ora prima ero stressatissimo, poi ci siamo incontrati, abbiamo mangiato insieme, parlato mezz’ora e abbiamo capito che quella era esattamente la canzone che dovevamo fare”. Ah… la collaborazione tra Emma Marrone e il rapper francese Lacrim è legata al brano “I Know What You Want“. Ed è una bella canzone.

Stefano Mauri