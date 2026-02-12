Annalisa è Disco d’Oro col pezzone “Esibizionista” ed è l’artista italiana, donna, più certificata in era Fimi

Annalisa

(Chapeau), ecco ha firmato un nuovo traguardo nella sua carriera: il singolo, cantato e ballato da tutti: “Esibizionista”, meritatamente ha conquistato, infatti, il “Disco d’Oro”, confermando il momento magico della popstar ligure.

Scritto dalla stessa Annalisa Scarrone, con gli autori e amici di sempre: Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco e Paolo Antonacci, il brano, mette in scena la seduzione, l’inganno e la presa di coscienza, raccontando con ironia e stile episodi di vita quotidiana che molti riconosceranno e dopo Maschio e Piazza San Marco, è diventato virale, è una canzone… fenomenale che non se ne va e si fa cantare e sognare.

Ah Annalisa, proprio grazie ai fantastici ascolti ottenuti col pezzone Esibizionista è la prima donna tra le artiste italiane a superare quota cinque milioni di copie certificate in era FIMI, ovvero dal 2009 a oggi. E c’è parecchia attesa sul suo prossimo tour, con parecchie date sold out, in arrivo in primavera.

Stefano Mauri