Annalisa è Disco d’Oro col pezzone “Esibizionista” ed è l’artista italiana, donna, più certificata in era Fimi

Il tour primaverile dell'artista ligure ha parecchie date già sold out

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Febbraio 2026
 Annalisa

(Chapeau), ecco ha firmato un nuovo traguardo nella sua carriera: il singolo, cantato e ballato da tutti: “Esibizionista”, meritatamente ha conquistato, infatti, il “Disco d’Oro”, confermando il momento magico della popstar ligure.

Scritto dalla stessa Annalisa Scarrone, con gli autori e amici di sempre: Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco e Paolo Antonacci, il brano, mette in scena la seduzione, l’inganno e la presa di coscienza, raccontando con ironia e stile episodi di vita quotidiana che molti riconosceranno e dopo Maschio e Piazza San Marco, è diventato virale, è una canzone… fenomenale che non se ne va e si fa cantare e sognare.

Ah Annalisa, proprio grazie ai fantastici ascolti ottenuti col pezzone  Esibizionista è la prima donna tra le artiste italiane a superare quota cinque milioni di copie certificate in era FIMI, ovvero dal 2009 a oggi. E c’è parecchia attesa sul suo prossimo tour, con parecchie date sold out, in arrivo in primavera.

 

