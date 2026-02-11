Emma Marrone: energia pura e spirito Rock ha acceso Taranta, lo show, spettacolare, di Paolo Bonolis

“C’è solo un modo per descrivere Emma Marrone a Taratata: energia pura. Da Amici ad oggi la cantante salentina non ha mai perso la sua autenticità e quel talento capace di lasciare senza fiato. Duetta con Giorgia, poi con Elisa, forte di una voce che non perde mai di intensità e che si adatta, vibrando al massimo e regalando emozioni. Persino Paolo Bonolis resta stupito dalla sua forza mentre canta L’amore non mi basta, coinvolgendo tutto il pubblico. Ma Emma non è solamente una cantante, è anche una persona autentica e con la battuta pronta, capace di scherzare con il conduttore e di emozionarsi per i duetti con le colleghe”.

Così, la redazione del magazine On Line DiLei ha “raccontato”, l’esibizione di Emma Marrone, allo show musicaleTaratata, condotto da Paolo Bonolis. Ah … tra musica e spettacolo (bella la definizione di Leggo), la cantante ha racconta aneddoti della sua carriera e della sua vita, esistenza felice che ha trovato un punto fermo in una casa nel centro di Roma. Spettacolare, travolgente, magica infine, l’esibizione di Emma: in forma meravigliosa e Rock quando ha cantato “L’amore non mi basta”, la sua canzonissima, immortale, tornata in auge tempo fa.

Stefano Mauri