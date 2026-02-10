Prima la bella seratona con Giorgia ed Elisa, poi la gran serata in televisione: Emma Marrone, straordinaria

Prima la bella serata, di sana baldoria, con le colleghe ed amiche, Giorgia ed Elisa. Poi a seguire, Emma, il mattino dopo, in diretta coi postumi della seratona, ma comunque bellissima, via social veloce nel postare tutto con le seguenti parole: “Proprio vero: la sera leoni e la mattina… dolori. Dolori ovunque, mi fa male tutto. È come se una ruspa mi fosse passata sopra.



Adesso capisco perché ci vediamo pochissimo. È per la nostra incolumità. La salute è importante: vediamoci sempre poco e amiamoci sempre tanto”.

E a seguire, ovviamente sono arrivati i commenti, simpaticissimi, pure delle due compagne e artiste… E dopo la serata, Emma si è pure accorciata i capelli. Ah … Emma Marrone è tornata, alla grandissima, protagonista in tv. Sì, la cantante salentina è stata tra gli ospiti di Taratata, lo storico programma musicale condotto da Paolo Bonolis, in onda su Canale 5 lunedì 9 febbraio.

Stefano Mauri