Prima la bella seratona con Giorgia ed Elisa, poi la gran serata in televisione: Emma Marrone, straordinaria

L'artista salentina protagonista a Taratata tra duetti, racconti inediti e tanta musica

Prima la bella serata, di sana baldoria, con le colleghe ed amiche, Giorgia ed Elisa. Poi a seguire, Emma, il mattino dopo, in diretta coi postumi della seratona, ma comunque bellissima, via social veloce nel postare tutto con le seguenti parole: “Proprio vero: la sera leoni e la mattina… dolori. Dolori ovunque, mi fa male tutto. È come se una ruspa mi fosse passata sopra.
Adesso capisco perché ci vediamo pochissimo. È per la nostra incolumità. La salute è importante: vediamoci sempre poco e amiamoci sempre tanto”.

E a seguire, ovviamente sono arrivati i commenti, simpaticissimi, pure delle due compagne e artiste… E dopo la serata, Emma si è pure accorciata i capelli. Ah … Emma Marrone è tornata, alla grandissima, protagonista in tv. Sì, la cantante salentina è stata tra gli ospiti di Taratata, lo storico programma musicale condotto da Paolo Bonolis, in onda su Canale 5 lunedì 9 febbraio.

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
