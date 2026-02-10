Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Chiara Ferragni gira il mondo con le sue immagini da testimonial. E a Roma (capita una svista, no?) si fa fotografare (foto poi rimossa dai social) davanti a una scritta contro Giorgia Meloni.

A Roma, prima di volare all’estero per lavoro, nei giorni scorsi, l’imprenditrice digitale cremonese Chiara Ferragni ha postato una lunga carrellata di foto della sua visita nella capitale. E tra le fotografie, una, in particolare ha fatto, anche se per poco, sussurrare. E questi sussurri, beh hanno portato, appunto, l’influencer alla rimozione della fotografia. Di cosa stiamo parlando?

La Ferragni, beh, tra i vari scatti postati ne aveva messo uno: scherzoso, ironico, leggero che la ritraeva, in posta da equilibrista, mentre mostrava la gamba alzata. Dietro il suo viso però, si intravedeva appena, una scritta, fatta a mano, riportante quanto segue: “Meloni dux fascista”. Ovviamente, fino alla rimozione da parte dell’influencer, dell’immagine in oggetto, ecco c’è chi ha gridato all’attacco politico, ma forse, più semplicemente, trattasi di una svista: mica si può stare sempre a guardare dove ci si fa fotografare, no? Ah … Chiara Ferragni poi, con le sue immagini da testimonial per il brand Guess sta sempre facendo, a modo suo, alla grandissima, il giro del mondo. E non passa mai inosservata.

