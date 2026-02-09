MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Tanta roba il Taratata Show di Paolo Bonolis. Nel cast ci sono pure Emma, Ligabue, Annalisa e Max Pezzali

Pochi vip a Sanremo? Beh la risposta musicale di Mediaset invece ha tanti nomi in ballo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Febbraio 2026
Taratata

(format internazionale) è tornato con un’idea semplice e ambiziosa, coma ha scritto la versione On Line del Messaggero, vale a dire, mettere il live al centro, tra performance, racconti, incroci tra repertori e possibili sorprese costruite sul palco. E per chi in questi giorni sta commentando l’assenza di big a Sanremo 2026, beh, Mediaset e Paolo Bonolis hanno appunto dato la loro risposta: Taratata Show, con due serate evento alla ChorusLife Arena di Bergamo, con un cast che sembra costruito apposta per far rumore.

L’appuntamento live è partito ieri, domenica 8 febbraio, e prosegue mercoledì 11 febbraio 2026; in tv lo show è atteso in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 9 febbraio. I cantanti protagonisti dello spettacolo presentato da Paolo Bonolis? Eccoli: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e Max Pezzali. Insomma, tanta roba il Taratata Show!

Tag
Annalisa Emma emma marrone ligabue paolo bonolis Taratata Show
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Febbraio 2026
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
