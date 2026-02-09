Tanta roba il Taratata Show di Paolo Bonolis. Nel cast ci sono pure Emma, Ligabue, Annalisa e Max Pezzali

Taratata
(format internazionale) è tornato con un’idea semplice e ambiziosa, coma ha scritto la versione On Line del Messaggero, vale a dire, mettere il live al centro, tra performance, racconti, incroci tra repertori e possibili sorprese costruite sul palco. E per chi in questi giorni sta commentando l’assenza di big a Sanremo 2026, beh, Mediaset e Paolo Bonolis hanno appunto dato la loro risposta: Taratata Show, con due serate evento alla ChorusLife Arena di Bergamo, con un cast che sembra costruito apposta per far rumore.
L’appuntamento live è partito ieri, domenica 8 febbraio, e prosegue mercoledì 11 febbraio 2026; in tv lo show è atteso in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 9 febbraio. I cantanti protagonisti dello spettacolo presentato da Paolo Bonolis? Eccoli: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e Max Pezzali. Insomma, tanta roba il Taratata Show!
Stefano Mauri