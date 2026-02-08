La Juve (solo 2 a 2 in casa contro la Lazio), che aspetta coi rinnovi di Luciano Spalletti e Weston McKennie?

Sì, dopo il rinnovo di Yildiz, ufficializzato nel pomeriggio di sabato, si attende ora il rinnovo di Luciano Spalletti.
Già ma che aspetta la Juve a prolungare il contratto del tecnico toscano, colui il quale ha dato gioco, anima, colore e luce ai bianconeri?
Intanto a Torino, contro la Lazio, grazie le reti di Weston McKennie (un altro che merita la riconferma immediata), e Pierre Kalulu, la Juventus in extremis ha pareggiato una sfida che merita di stravincere, ma ha rischiato di perdere.
Stefano Mauri
