La Juve (solo 2 a 2 in casa contro la Lazio), che aspetta coi rinnovi di Luciano Spalletti e Weston McKennie?

Il trainer toscano e il tuttocampista americano sono il valore aggiunto della Juventus

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Febbraio 2026
Sì, dopo il rinnovo di Yildiz, ufficializzato nel pomeriggio di sabato, si attende ora il rinnovo di Luciano Spalletti.
Già ma che aspetta la Juve a prolungare il contratto del tecnico toscano, colui il quale ha dato gioco, anima, colore e luce ai bianconeri?

Intanto a Torino, contro la Lazio, grazie le reti di  Weston McKennie (un altro che merita la riconferma immediata), e Pierre Kalulu, la Juventus in extremis ha pareggiato una sfida che merita di stravincere, ma ha rischiato di perdere.

